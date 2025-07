Rugby Serie A Elite – Viadana a caccia del “DoR” per completare lo staff tecnico: pista francese

Viadana Il Rugby Viadana sta lavorando intensamente per completare il roster in vista della nuova stagione, ma non sono solo le scelte di campo a tenere banco. Anche a livello gestionale ci sono ancora alcune pedine da sistemare per dare forma definitiva all’organigramma del club. È stato ufficializzato l’incarico di Direttore Generale affidato a Roberto Manghi, figura di grande esperienza e già ben nota nell’ambiente giallonero, mentre Ulises Gamboa ha mantenuto l’incarico di Direttore Sportivo. Tuttavia, nella visione del club manca ancora un tassello fondamentale, una figura intermedia che si collochi tra lo stesso Gamboa e i due allenatori già operativi: Tejerizo, responsabile del reparto degli avanti, e Madero, tecnico dei trequarti. La società è infatti alla ricerca di un Director of Rugby, un ruolo ancora poco conosciuto nel panorama italiano, ma molto più diffuso e strutturato nei paesi di tradizione ovale come Francia, Inghilterra e il resto dell’area britannica. Questo professionista avrebbe il compito di coordinare e supervisionare il lavoro tecnico, fungendo da collegamento tra le scelte strategiche della dirigenza e la quotidianità del campo. La caccia a questo ultimo elemento dello staff tecnico è aperta, e sembra che il Viadana stia guardando proprio alla Francia per individuare il profilo più adatto, con competenze trasversali e una visione moderna della gestione sportiva.