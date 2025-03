Rugby serie A Elite – Viadana affronta Piacenza allo Zaffanella. Esame di maturità per mantenere la vetta

Viadana Dopo un mese esatto lontano dai riflettori dello Stadio Zaffanella, il Rugby Viadana torna a riabbracciare il proprio pubblico, in occasione della tredicesima giornata di Serie A Elite. Alle 14.30 i gialloneri affronteranno gli altri “leoni” del massimo campionato, i Lyons di Piacenza. La direzione dell’incontro è affidata a Franco Rosella di Roma. Partita importante per il Viadana, che dopo le due vittorie di misura con Mogliano e Vicenza, deve ritrovare il giusto focus per affrontare una squadra sempre a ostica. L’andata, al Beltrametti di Piacenza, terminò 14-26 con i ragazzi di Pavan che riuscirono a strappare sul finale il punto di bonus offensivo. Oggi servirà una prova di maturità per vincere e per mantenersi in testa alla classifica. «Sicuramente Piacenza è una squadra da non sottovalutare – afferma l’ala aquilana Alessandro Ciofani – Vengono da una vittoria molto importante con Colorno e noi contro Mogliano e Vicenza non abbiamo brillato come siamo soliti fare. Piacenza sarà un bel banco di prova: dovremo imporci con il nostro gioco per portare a casa la partita». Per i gialloneri due certezze: il miglior attacco con ben 341 punti segnati in 12 partite, con una media di più di 28 punti messi a segno in ognuna di queste, ma soprattutto la miglior difesa con soli 158 punti subiti, una vera corazzata in grado di respingere gli avversari, capaci di segnare poco più di 13 punti a partita. «Ci aspettiamo una partita dura – spiega il pilone sinistro Alan Oubiña – soprattutto nel gioco degli avanti, in cui le fasi di conquista faranno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Confidiamo nelle nostre capacità, nel nostro gioco e nella nostra difesa per ottenere la vittoria. L’obiettivo è chiaro: vincere ottenendo possibilmente il punto di bonus». Tre vittorie nelle ultime 5 gare e 19 punti nelle ultime 6 hanno dato respiro al Piacenza, che ora vuole stupire e concedersi qualche scalpo importante. Il clima in casa Lyons è ben rappresentato dalle parole di Tino Paoletti, allenatore della mischia dei bianconeri: «Abbiamo passato due settimane di ottimo lavoro, con il gruppo al completo. I ragazzi sono in fiducia e sanno di avere una bella occasione per fare una grande partita. Davanti avremo la squadra che finora ha dominato il campionato, di cui abbiamo studiato attentamente i punti di forza: hanno un’ottima rimessa laterale e una linea dei trequarti pericolosa. Sta a noi applicare il nostro modulo di gioco e cercare di limitare le loro azioni e mettere loro dubbi per forzare errori. Vogliamo disputare una grande gara». Piacenza punterà su Cissè e Bance tra gli avanti, atleti di fisicità ed esperienza. Capitan Bruno, fra i tre quarti, è il punto di riferimento, ma l’anima di questa squadra è il coach ex Viadana Urdaneta. Pragmatismo, aggressività e combattività saranno le caratteristiche di un Piacenza che tenterà il colpo allo Zaffanella. Quegli stessi valori si ritrovano anche tra le fila giallonere, segno che in riva al Po si è fatto tesoro della lezione-Udaneta.