Calcio Serie B: FROSINONE-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

FROSINONE Buon pomeriggio dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Scontro salvezza delicatissimo per il Mantova, in casa dei ciociari penultimi in classifica. I biancorossi di Possanzini devono riscattare la sconfitta casalinga col Bari; assenti gli infortunati Fiori, Ruocco e Muroni. Nel Frosinone di mister Bianco, ancora a secco di vittorie nel 2025, ben tre squalificati: Di Chiara, Kone e Monterisi; e cinque infortunati: Kalaj, Koutsoupias, Cittadini, Szyminski e Tsadjout. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

FROSINONE-MANTOVA 0-0

FROSINONE:

MANTOVA:

ARBITRO: Ruben Arena di Torre del Greco (assistenti: Rossi di Biella e Scarpa di Collegno; addetto al Var: Piccinini di Forlì)

RETI:

NOTE:

Pre-gara