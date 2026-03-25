Snowboard – Giorgia Carnevali e i Mondiali in casa: “No stress”

FOLGARIA (Tn) E’ una stagione tra luci e ombre quella che sta vivendo Giorgia Carnevali. La 18enne snowboarder di Marmirolo si avvicina all’appuntamento con i Mondiali giovanili, in programma il prossimo weekend a Folgaria, facendo i conti con una condizione fisica non ottimale e, forse ancora di più, con un certo scoramento. Dopo quaranta gare disputate, la stanchezza accumulata pesa sulla mente e sul corpo. «Se dal punto di vista atletico cerco di non mollare, mentalmente ho bisogno di aggrapparmi a tutto quello che posso – spiega Giorgia -. Purtroppo la Coppa Europa non è andata come speravo, e sebbene l’età mi dia qualche consolazione, non basta a compensare i momenti difficili. È vero che nelle gare successive ho conquistato qualche podio junior, facendo anche ottimi piazzamenti, ad esempio in Svizzera, ma ci sono stati anche passaggi a vuoto, specialmente nelle ultime uscite. Tutto contribuisce all’esperienza, ma non c’è tempo per guardarsi indietro». Queste parole rivelano bene il carattere di una giovane atleta esigente con se stessa, abituata a porsi standard elevati e a misurare ogni progresso con grande attenzione. «Non nego di essere un po’ scoraggiata – continua -. La stagione è stata lunga e non è andata come speravo. Ripensando a tutto ciò che ho fatto, rimangono dei rimpianti per qualche errore di troppo. Allo stesso tempo, però, sento di essere cresciuta molto proprio grazie a queste difficoltà. Voglio quindi guardare avanti, lavorando con determinazione per migliorare ancora». L’obiettivo immediato sono i Mondiali giovanili, che rappresentano un momento importante per confrontarsi con le avversarie più forti. «Non mi aspetto nulla da queste gare, e questo mi aiuta ad approcciarle senza pressione – spiega Giorgia -. Le sensazioni non sono le migliori: so che mi manca esperienza per giocarmela con le atlete più forti, ma gareggiare con loro non può che farmi bene. È tutto di guadagnato, ogni momento in pista è un’occasione per imparare. Non mi pongo obiettivi se non quello di sciare senza pensieri, cercando di godermi la gara». Il percorso di Giorgia Carnevali, però, non si conclude con i Mondiali. L’ultimo appuntamento della stagione saranno i Campionati Italiani, nei quali la mantovana punta a giocarsi le proprie carte. «A livello di categoria posso ambire a risultati importanti – sottolinea -. Sarebbe bellissimo ripetere una sorpresa come quella dell’anno scorso (fu bronzo in gigante; ndr), ma il mio pensiero principale resta concentrato sul lavoro, sull’allenamento e sul miglioramento costante. La strada è ancora lunga, ma la motivazione è alta e la voglia di crescere è tanta».

Questa stagione, tra luci e ombre, rappresenta per Giorgia un banco di prova fondamentale. Ogni gara, ogni errore e ogni piccolo successo contribuiscono a costruire esperienza e maturità sportiva. La giovane snowboarder mantovana ha dimostrato di avere le qualità per affrontare situazioni difficili e per imparare dai momenti più complessi, trasformando la stanchezza e lo scoramento in spunti di crescita. La sua determinazione e la volontà di mettersi in gioco fino all’ultima gara la rendono un’atleta pronta a scrivere nuove pagine della sua carriera, affrontando i Mondiali e gli Italiani con coraggio e resilienza, senza perdere la passione e la voglia di migliorarsi.