Controlli dei carabinieri della Compagnia di Gonzaga: sanzionato un bar a Poggio Rusco

GONZAGA Nella serata di ieri 23 dicembre 2020 i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga nell’ambito di un servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Mantova, improntato sulla verifica della corretta applicazione della normativa nata per fronteggiare la diffusione della pandemia da Covid 19, hanno controllato 93 persone e 40 autovetture, deferendo all’Autorità Giudiziaria un cittadino magrebino poiché privo del permesso di soggiorno e sanzionandolo per non aver osservato il divieto in entrata ed uscita dalle zone contrassegnate dall’area arancione, essendo egli residente in Toscana.

Nel corso del medesimo servizio venivano inoltre controllati 4 esercizi ricettivi e sanzionato amministrativamente un bar sito nel comune di Poggio Rusco per non avere posto in essere la normativa in parola e per aver omesso di esporre dell’indicazione degli ingredienti sugli alimenti esposti nel locale.

Nel corso del servizio sono stati impiegati 10 militari e 4 autoradio.