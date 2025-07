Rugby serie A Elite – Viadana, confermati il tallonatore Luccardi e il terza linea Marchiori. Venerdì l’Italia “rosa” allo Zaffanella

Viadana Il Rugby Viadana 1970 conferma due pedine fondamentali per la stagione 2025/26: Matteo Luccardi e Juan Cruz Marchiori continueranno a vestire la maglia giallonera. Luccardi, tallonatore affidabile e di grande esperienza, rappresenta un punto di riferimento per il pacchetto di mischia. La sua presenza garantisce solidità sia nelle fasi statiche sia nel gioco aperto, dove ha sempre dimostrato leadership e costanza. Dopo il recupero dall’infortunio, è atteso un rientro che rispecchi la fiducia che il club continua a riporre in lui. Marchiori, solida terza linea, ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante grazie a prestazioni concrete, spirito di sacrificio e grande attitudine difensiva. La sua conferma aggiunge profondità e qualità al reparto, valorizzando l’identità combattiva della squadra.

Italia femminile – Il ct Fabio Roselli ha diramato la lista delle convocate per il raduno della Nazionale Femminile, in programma a Parma da lunedì, in preparazione alla sfida contro la Scozia di venerdì 25 luglio alle 19.30, allo Stadio Luigi Zaffanella di Viadana. L’incontro, trasmesso in diretta su federugby.it, sarà il primo dei due test match estivi che accompagneranno le Azzurre verso la Rugby World Cup 2025 in Inghilterra. Il secondo test si giocherà contro il Giappone, il 9 agosto a Calvisano.