Serata finale per il Torneo di Calcio Saponato “Città di Castiglione”

Castiglione Scivoloni, risate e spettacolo: il Torneo di Calcio Saponato “Città di Castiglione delle Stiviere” arriva al suo gran finale. Questa sera, al Centro Lusetti, si chiude la 4ª edizione della manifestazione più folle e divertente dell’estate aloisiana. Dalle ore 19, spazio alle finalissime: le migliori squadre maschili e femminili si contenderanno il titolo tra capriole acrobatiche, tuffi involontari e tiri impossibili su un campo dove dominano acqua e sapone. Per dieci giorni il torneo ha animato le serate estive con una formula vincente: sport, comicità e spirito di squadra. In vasca non ci si risparmia, tra scatti improvvisi e prove d’equilibrio degne di un circense. Ma è fuori dal campo che si respira la vera magia dell’evento: tribune sempre gremite, cori improvvisati, risate contagiose e un’area ristoro – la Tana del Mastino – che sforna a ritmo continuo birre ghiacciate, piadine, hot dog e salamelle. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con musica, tifo da stadio e un pubblico pronto ad applaudire ogni caduta come fosse un gol. Anche quest’anno il calcio saponato si conferma un successo, capace di unire tutte le generazioni nel nome del divertimento. E con il supporto di Pata, anche tra uno scivolone e l’altro… lo snack è garantito. Stasera si chiude in bellezza: tra bolle, capitomboli e allegria.