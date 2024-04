Rugby Serie A Elite – Viadana in missione, ora tutti a Vicenza. Gregorio: “Non sarà una passeggiata”

Viadana Il cammino del Viadana nel massimo campionato di rugby riparte domenica a Vicenza con la sfida ai Rangers ultimi in classifica (15.30). E’ la partita che potrebbe assicurare ai gialloneri un piazzamento tra le prime due al termine della regular season e la possibilità, quindi, di giocare in casa le due sfide del triangolare dei play off. Attualmente secondo in classifica, a -3 dalla capolista Rovigo e +7 sulla terza, il Petrarca Padova, il Viadana ha bisogno di vincere almeno una delle ultime due partite in trasferta (dopo Vicenza, andrà a Roma per affrontare le Fiamme Oro) per tornare a giocare davanti al pubblico amico dello Zaffanella. E il match contro la “cenerentola” del torneo, già sconfitta nettamente all’andata (26-9), sembra essere l’occasione giusta per centrare subito l’obiettivo e provare poi, magari, a insidiare anche il primato della Femi campione d’Italia in carica e unica squadra in grado di battere quest’anno i ragazzi di coach Pavan. La tavola, insomma, sembra apparecchiata, ma il mediano di mischia Pietro Gregorio, uno degli atleti più esperti nella rosa giallonera, invita a non sottovalutare l’impegno. «Ogni partita presenta delle difficoltà – avverte – sarà così anche a Vicenza, contro una squadra che non ha mai vinto, eppure sa esprimere un buon rugby e di sicuro vorrà lasciare almeno un segno in questo campionato. Dobbiamo stare attenti e affrontare questa gara con la massima concentrazione perchè tutte le partite, anche quelle facili sulla carta, bisogna vincerle sul campo. Finora abbiamo compiuto un ottimo percorso e dobbiamo coronarlo confermando almeno la seconda posizione che ci permetterebbe di giocare in casa il triangolare dei play off. Il trittico di trasferte è iniziato bene a Colorno e ora bisogna completare l’opera, ma per riuscirci, come dicevo, non dovremo sottovalutare l’avversario. Sono queste, da un certo punto di vista, le partite più insidiose, almeno a livello mentale. Ma il gruppo finora ha sempre dimostrato una grande maturità, per cui sono tranquillo e fiducioso».

I gialloneri hanno ripreso ieri la preparazione dopo il breve rompete le righe per le festività pasquali. Vicenza e Roma sono le ultime tappe di un percorso virtuoso che li riporterà a giocare i play off dopo diversi anni. E la parola scudetto, a Viadana, non è più un tabù. Grandi soddisfazioni, per il club rivierasco, arrivano anche dalla “cantera”. E’ di ieri la notizia che, oltre a Simone Brisighella, anche Bruno Vallesi, pilone e capitano dell’Under 19 azzurra, dalla prossima stagione farà parte dell’Accademia U20-23 delle Zebre.