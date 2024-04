Ciclismo – I giovanissimi del Mincio Chiese subito protagonisti nei primi sprint a Negrar

Negrar (Vr) Con due piazze d’onore, un terzo ed un sesto posto i Giovanissimi del Mincio Chiese aprono la loro stagione agonistica. Ieri pomeriggio i baby del presidente Guido Morelli si sono cimentati nella specialità dei primi sprint nell’ambito del 9° Recioto Sprint che si è svolto a Negrar, in provincia di Verona. Questo appuntamento ancora una volta ha rivestito il ruolo di piacevole anteprima del prestigioso Palio del Recioto che ha visto schierati sulla linea di partenza circa 200 atleti e che ha registrato il successo del professionista Alessandro Pinarello della Vf Group Bardiani Csf. Per quel che concerne i giovani atleti in maglia gialloblù, sono da sottolineare i secondi posti conquistati nella G2 da Caterina Bressan e nella G5 da Leonardo Mai. Sul podio, ma sul gradino più basso, è salito anche Gabriele Decò che si è piazzato 3° nella G6. In questa categoria si è distinto anche il compagno di squadra Nicolae Roman che si è piazzato 6°. (bio)