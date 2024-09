Rugby serie A Elite – Viadana, Locatelli sempre più vicino alle Zebre: è titolare all’esordio in Urc

Viadana Le Zebre sono pronte per l’esordio nello United Rugby Championship 2024/25: la squadra di coach Brunello scenderà in campo all’Arms Park di Cardiff (ore 20.35) contro i Blues gallesi. E ben due sono i giocatori del Viadana in formazione: nel XV di partenza la terza linea Samuele Locatelli, mentre in panchina ecco il mediano di mischia Patricio Baronio. Visti i tanti allenamenti con le Zebre, i test e il debutto di stasera, pare probabile che Locatelli – mvp della Serie A Elite dell’anno scorso – in questa stagione possa giocare meno gare col Viadana e più in franchigia. Oltre a Samuele e Baronio, ricordiamo che c’è sempre anche la giovane apertura Simone Brisighella, che balla tra l’Accademia delle Zebre e il Viadana. I giocatori rivieraschi sono quindi sempre più in orbita… Zebre, con la società emiliana sempre più interessata ad attrarre verso di sé i più importanti talenti del team rivierasco. A conferma di ciò, troviamo pure gli ex gialloneri Jelic e Krumov titolari e Ribaldi in panchina. «Iniziamo il campionato con grande entusiasmo – dichiara coach Brunello – Abbiamo fatto due ottime prove nelle amichevoli, ma tali restano. Partiamo subito con una sfida su un campo difficile come Cardiff, dove tutti fanno fatica a vincere: noi ci proveremo con tutte le nostre forze e le nostre energie. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i club che ci hanno concesso dei giocatori come permit per questa prima trasferta».

La formazione: 15. Prisciantelli; 14. Cambriani; 13. Bertaccini (Permit Valorugby Emilia); 12. Morisi; 11. Trulla; 10. Montemauri; 9. Jelic; 8. Licata; 7. Locatelli (Permit Rugby Viadana); 6. Ruggeri; 5. Krumov; 4. Canali; 3. Nocera; 2. Di Bartolomeo; 1. Rizzoli. A disp.: 16. Ribaldi; 17. Fischetti; 18. Pitinari; 19. Zambonin; 20. Ferrari; 21. Baronio (Permit Rugby Viadana); 22. Ruffolo (Permit Colorno); 23. Da Re.