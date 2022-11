Tragica sbandata: autotrasportatore 45enne di Mantova muore a La Spezia

MANTOVA Colpo di sonno, improvvisa avaria del mezzo, asfalto reso viscido dalla pioggia. Di sicuro la causa del decesso di un camionista Stefano Palvarini, autotrasportatore di 45 anni di Mantova è da ricondursi alla perdita del controllo del mezzo pesante che stava conducendo. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 22.30 sulla superstrada fra La Spezia e Lerici. Il 45enne, un padroncino con attività a lungo raggio, tra cui quella in connessione con il porto spezino stava tornando verso Mantova dopo avere scaricato della merce destinata all’imbarco. Lo schianto è avvenuto in prossimità dell’uscita della galleria del Muggiano, in prossimità dell’innesto del raccordo con la strada provinciale.

Vano qualsiasi tentativo di soccorso. Quando il personale del 118 del capoluogo ligure è giunto sul posto il camionista era già spirato: letali le ferite riportate al torace. Tra le ipotesi al vaglio della Polizia Stradale di La Spezia ci sono quelle del malore, del colpo di sonno e della sbandata causata da un guasto o dall’asfalto viscido.