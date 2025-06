Rugby Serie A – Madero e Tejerizo confermati alla guida dei Caimani

Viadana Viadana resta in attesa della decisione di Gilberto Pavan. Il tecnico trevigiano, artefice delle due ottime stagioni culminate con altrettante finali scudetto, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Il club attende un segnale, ma intanto inizia a muovere le prime pedine nello scacchiere tecnico. Arriva infatti la conferma ufficiale per Benjamin Madero e Roberto Tejerizo alla guida dei Caimani, squadra satellite che milita in Serie A. I due argentini saranno nuovamente alla testa del progetto di sviluppo e continueranno anche a far parte dello staff tecnico della prima squadra. «Sono certamente felice per la conferma alla guida dei Caimani – commenta Madero -. In questo momento sto ricaricando le energie, ma a breve inizieremo a pianificare la nuova stagione. Valuteremo quali atleti sono pronti per fare un passo in più, e su quali invece dovremo lavorare per favorirne la crescita. Il nostro obiettivo resta formare i giovani rugbisti che arrivano a Viadana e che vengono indirizzati proprio nei Caimani per maturare». «Quando parlo di “passo in più” mi riferisco a quegli atleti che devono dimostrare di essere pronti per il salto nella prima squadra. Il campionato sarà come sempre impegnativo, ma il nostro obiettivo è chiaro: fare bene e puntare al primo posto». Tra incertezze e conferme, a Viadana si gettano le basi per la nuova stagione, con l’obiettivo di continuare

il percorso virtuoso iniziato nelle ultime annate.