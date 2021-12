Fotovoltaico per le imprese agricole: Confagricoltura e Cgbi presentano le opportunità di investimento

MANTOVA «Il fotovoltaico è una vera e propria opportunità per il mondo agricolo». Questo

il messaggio principale emerso dal convegno che Confagricoltura Mantova e Cgbi

(Confederazione generale bieticoltori italiani) hanno organizzato per il

pomeriggio di oggi a Bovimac 2021, la manifestazione dedicata alla zootecnia e

all’innovazione agricola in scena alla Fiera Millenaria di Gonzaga. «Produzione

agricola ed energetica – ha detto in apertura Alberto Cortesi, presidente di

Confagricoltura Mantova – possono coesistere tranquillamente, e come

Organizzazione siamo fortemente interessati alle possibilità che i nuovi fondi in

arrivo grazie al Pnrr potranno fornirci». Potenziare il fotovoltaico in ambito agricolo, installare impianti sugli edifici rurali

seguendo gli indirizzi e le misure previste nel Pnrr è l’obiettivo del progetto

“Agrisolare” promosso da Cgbi, che rappresenta oltre 5.200 aziende agricole.

«Contiamo di coinvolgere il maggior numero di imprese aggregando una

superficie significativa di pannelli solari – ha detto il presidente Gabriele Lanfredi

– finora abbiamo acquisito dalla nostra base associativa una disponibilità pari a

1.300.000 metri quadri, ma le adesioni continuano a crescere. Con questa forza

contrattuale potremo ottenere le migliori condizioni di mercato nelle diverse fasi,

dalla progettazione alla messa in esercizio. Tale aggregazione consentirà anche

di perseguire un’altra finalità del Pnrr: la costruzione delle “comunità

energetiche”». E quando si parla di Pnrr si parla di fondi: «Sono pronti ad arrivare oltre 248

miliardi di euro – ha spiegato il vicedirettore di Confagricoltura Mantova,

Massimo Battisti – dei quali quasi 70 interesseranno la cosiddetta transizione

energetica. In particolare, 2,6 miliardi di euro saranno specificamente dedicati

al fotovoltaico». È notizia odierna inoltre l’emanazione, da parte del Governo,

del DL dedicato alla promozione delle energie rinnovabili per, si legge,

“accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese”: «Un passo avanti molto

importante – ha concluso Battisti – attendiamo ora con impazienza i prossimi

sviluppi».