Cultura digitale, incontro web con i Legal hackers

MANTOVA – “Surf safely with us” è il titolo del nuovo evento gratuito, organizzato da Legal Hackers Mantova che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della cultura digitale tra i giovani. Si tratta di un evento registrato sulla sicurezza del web che sarà fruibile in modalità asincrona da giovedì al link che verrà inviato a chi si iscriverà su Eventbrite. Il video vede una breve introduzione su come sia possibile navigare sicuri online. A seguire la presentazione di due progetti realizzati dai laboratori di Legal Hackers Mantova, coordinati dall’avvocato Federica De Stefani. Il primo, il CyberLab al quale partecipano le studentesse Claudia Benevento, Miriam Mezzatesta, Martina Montanaro, Mariangela Ronzullo, Chiara Severi e Anna Zanon, riguarda la sicurezza della Rete e si articola in alcune regole pratiche per non cadere nei tranelli del web. Il secondo, il MarketingLab composto da Giulia Biazzi, Sofia Del Piccolo, Chiara Frost ed Ester Qejvani, si occupa invece di un reato nel quale, purtroppo, diversi giovani rimangano coinvolti, il Revenge Porn. È prevista, inoltre, una Challenge per coinvolgere i giovani nella diffusione della cultura digitale. Come fare? I ragazzi devono postare sul proprio profilo Instagram un post – che può consistere in una foto, un disegno o un video – per promuovere il messaggio “Navigare sicuri in Rete? Si può!”, utilizzando l’hashtag #navigaresicurichallenge. Il termine ultimo per le pubblicazioni è il 30 maggio. Entro il 10 giugno sarà proclamato il vincitore che verrà premiato con un attestato.