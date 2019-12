Rugby serie B – I Caimani si fermano a Villorba

Villorba Il cammino dei Caimani s’interrompe a Villorba: 26-11 il risultato finale. Si tratta della prima sconfitta stagionale per mano di una squadra, i Ricci trevigiani. Il primo tempo si apre a favore dei Caimani con due calci piazzati, rispettivamente realizzati da Manuel Paternieri e da Zaridze. L’iniziale 0-6 non scoraggia i Ricci, che al 20’ finalizzano la prima meta grazie a Scalco mentre Banzato allunga con la trasformazione. Al 40’ arriva anche la seconda meta: il Villorba chiude il primo tempo 14-6. Nella ripresa, i Ricci iniziano ad accusare la stanchezza e solo al 55’ raggiungono nuovamente la linea di meta. Poi al 67’ i Caimani firmano la prima (e unica) con Anello a firmare. La distanza da Villorba è netta e si allunga con la meta di Fiacchi al 75’, trasformata da Ansoldi. L’ultimo triplice fischio del 2019 conferma sconfitta per i mantovani, che retrocedono in quinta posizione. «Si sapeva – commenta capitan Manghi – quanto sarebbe stata dura confrontarsi con il Villorba. I Ricci hanno giocato una partita di alto livello sfruttando al meglio le proprie qualità. Purtroppo noi abbiamo perso due giocatori di rilievo nel primo tempo e non siamo stati in grado di adattarci agli imprevisti. Faccio i miei complimenti a Villorba, che ha saputo mettere in campo tenacia e grinta, giocando così davvero una grande partita. Ora ci riposiamo per le festività natalizie. Buone feste a tutti i nostri tifosi e testa alla prossima partita contro il Castellana Rugby». Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 gennaio al campo di Bondanello di Moglia: i Caimani si confronteranno con la new entry Castellana Rugby.

Risultati 8ª giornata: Cus Padova-Mogliano 7-15; Junior Brescia-Verona 29-0; Bologna-Padova 43-5; Villorba-Caimani Viadana 26-11; Castellana-Cus Ferrara 14-10; Patavium Union-Mirano 20-0.

La classifica: Bologna punti 29; Villorba e Patavium 28; Mogliano 25; Caimani Viadana 22; Castellana, Cus Padova e Mirano 17; Junior Brescia 16; Cus Ferrara 12; Valsugana e Verona 7.