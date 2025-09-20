Rugby Serie C – Il cammino di Mantova e Garda. Derby al terzo turno il 2 novembre

MANTOVA Sono usciti i calendari della prima fase del campionato di serie C. Rugby Mantova e Union del Garda sono state inserite nel girone 1 assieme a Seregno, Velate, Bergamo, Varese, Brixia, Milano Sud e Botticino.

La formula: le 27 squadre che hanno manifestato la volontà di partecipare ad un eventuale girone promozione sono state suddivise in 3 gironi da 9 squadre, sulla base del ranking della scorsa stagione (composizione “a serpentina”), che disputeranno gare di sola andata. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla seconda Fase, componendo il girone “Promozione” a 6 squadre. Le terze e le due migliori quarte classificate di ogni girone accederanno al girone “Meritocratico” a 5 squadre. Le restanti, unitamente a quelle che non hanno aderito alla fase di qualificazione, competeranno per l’assegnazione dei Trofei Regionali.

Il debutto per le due squadre mantovane è fissato per domenica 19 ottobre. L’Union del Garda riceve la visita del Botticino Rugby Union, mentre il Mantova riposa e inizia la domenica dopo, sul campo del Brixia. Il derby è subito alla terza giornata, il 3 novembre, in casa dei biancorossi al Parco del Mincio, che così fanno il loro esordio tra le mura amiche. Un inizio subito col botto per i ragazzi allenati da Enrico Corso. Nella seconda giornata, invece il team “manto-gardesano” di Marco Piccini riceve Varese (26 ottobre). Il 30 novembre alla quarta c’è Seregno-Mantova e Milano Sud-Union del Garda, poi alla quinta, il 7 dicembre, Varese-Mantova, mentre l’Union del Garda riposa. Union del Garda-Rugby Bergamo e Mantova-Botticino sono le sfide del 14 dicembre per la sesta giornata. Alla settima, il 21 dicembre, ecco Bergamo-Mantova e Velate-Union del Garda. All’ottava (11 gennaio) Union del Garda-Seregno e Mantova-Milano Sud e alla nona (18 gennaio) Mantova-Velate e Brixia-Union del Garda. Questa sarà l’ultima giornata della prima fase.