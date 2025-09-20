Calcio Promozione femminile – La matricola Mantova pronta il debutto. Filippi: “Puntiamo sull’entusiasmo”

MANTOVA Il debutto si avvicina, ed è un momento molto atteso per il Femminile Mantova Calcio. Dopo cinque anni, infatti, la società biancorossa torna a presentarsi al via del campionato con una prima squadra. Si riparte dalla Promozione e l’esordio è fissato per domani alle ore 15 a Monterosso. Guidata da Maurizio Arvani, la compagine virgiliana punta tutto sull’entusiasmo. «Siamo fiduciosi e impazienti di cominciare – spiega il presidente Mauro Filippi – . La nostra è una squadra molto giovane, con un’età media di 17 anni. Incontreremo qualche difficoltà, contro avversarie ben più esperte e strutturate. Ma vogliamo affrontare questa avventura come un’occasione di crescita. Il nostro è un progetto a lungo termine, questa stagione ci servirà a mettere le basi per il futuro. Siamo soddisfatti di come si sta consolidando la società. Abbiamo raggiunto una trentina di iscrizioni nella fascia d’età 6-11 anni. Vogliamo proseguire su questo trend». Dopo il Monterosso, il Mantova affronterà domenica 28 a Sarginesco la Caratese. Alla terza in derby col Redondesco.