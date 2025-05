Rugby serie C – Il Mantova chiude con il ko a Calvisano

Mantova La stagione del Rugby Mantova non termina nel migliore dei modi. I biancorossi perdono al San Michele di Calvisano per 26-10. Un risultato che non cambia le sorti della stagione del club virgiliano, ma che lascia un po’ di rammarico per non essere riusciti a concludere il campionato con una vittoria. Ad ogni modo, va comunque elogiato il cammino dei ragazzi di coach Gargano che, rispetto alla passata stagione, hanno compiuto grandi passi in avanti. Al termine del match, il tecnico biancorosso ha così commentato: «È stata una partita dai tanti errori e che, per via del caldo, ha visto le squadre giocare a bassa intensità. Il primo tempo è stato comunque positivo, in cui siamo riusciti a compiere delle giocate pregevoli. È mancata però la qualità nel mantenimento del possesso e questo ci ha portato ad avere delle difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo riportato alcuni infortuni che ci hanno portato a perdere il match. È un risultato che mostra le nostre difficoltà attuali, soprattutto in termine di numeri. Rimangono le ultime tre settimane per concludere pienamente la stagione e poi faremo le nostre considerazioni per il futuro».