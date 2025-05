Atletica – Libertas in luce alla “5 Comuni”. Meneghinello e Allali staccano il pass per i Campionati Italiani

Mantova Giornata da incorniciare per gli atleti della Libertas al meeting “Coppa 5 Comuni” di Brescia. La storica società mantovana festeggia due minimi per i Campionati Italiani, diversi primati personali e prestazioni in crescita in tutte le categorie. A rompere il ghiaccio è Emily Meneghinello, al primo anno nella categoria Allieve, che domina i 400 metri tra oltre cinquanta concorrenti, lasciandosi alle spalle anche tutte le Juniores con un notevole 58”36: personale di prestigio e biglietto per gli Italiani di Rieti a fine giugno. «Buona distribuzione dei parziali e ottimo finale», commenta l’allenatrice Grazia Attene. Da applausi anche Morad Allali nei 3000 siepi: gara in solitaria, barriere superate con sicurezza e solo un lieve tocco nell’acqua della riviera. Il crono di 9’58”65 vale il pass per i Tricolori Juniores di Grosseto (luglio) e la soddisfazione del tecnico Luigi Torresani, che intravede ulteriori margini di miglioramento. Prestazioni in crescita anche nelle altre specialità. Giulia Scansani lima il personale nei 100 con 12”86, mentre Luca Rondini vince il giavellotto Juniores con 44.62. Nei 1500, Oscar Torresani chiude in 4’39”75, seguito da Riccardo Zaffanella che si migliora con 4’48”47. Nell’alto, buon 1.78 per il neo Allievo Filippo Tosi. Ottimi riscontri pure tra i Cadetti, impegnati in specialità nuove. Thomas Lipreri corre gli 80 in 9”96 e vola a 10.52 nel triplo; Nicola Gardani debutta negli 80 con 10”89. Pietro Berardelli sorprende nei 300 ostacoli (51”75) e nel triplo (8.48). Tra le ragazze, Maddalena Gola vince la propria serie negli 80 in 11”26, seguita da Sofia Squassabia (11”48), Iris Salvaterra (12”54) e Viola Zuccarello (12”66). Infine, bella impressione di Emanuele Scolari nel salto in alto Cadetti: supera l’asticella a 1.74 e sembra avere nelle gambe anche l’1.80.