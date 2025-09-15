Segnali di ripresa, crescono produzione e ordini nel 2025

MANTOVA – L’analisi dei dati riferiti al secondo trimestre dell’anno, effettuata dal Servizio Promozione e Informazione Economica della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, rileva una divaricazione dell’attività tra i territori che compongono l’Ente camerale, con una contrazione della produzione, del fatturato e degli ordinativi interni per Pavia a fronte di una maggiore tenuta per Cremona e Mantova. Nella classifica regionale, metà delle province si collocano in territorio positivo, mentre l’altra metà si trova in territorio negativo; con segno più troviamo Cremona al quarto posto e Mantova al sesto, mentre Pavia si colloca in penultima posizione con segno meno. Per quanto riguarda la provincia di Mantova, considerando le variazioni tendenziali della produzione, quindi con confronto allo stesso periodo del 2024, il territorio vede una ripresa del +0,6%. Sempre tenendo presente le variazioni tendenziali, si evidenzia un aumento anche del fatturato totale (+2,7%), degli ordini interni (+2,1%) e degli ordini esteri (+4%). Per quanto concerne le aspettative per il periodo estivo del 2025, per gli imprenditori mantovani emergono aspettative complessivamente in territorio negativo, con la sola eccezione dell’occupazione che si stima in sostanziale stabilità.

Nel secondo trimestre 2025 emergono segnali di miglioramento anche dal comparto artigianale: la produzione artigiana mantovana registra un aumento tendenziale del +4,3%, così come si rileva una ripresa del fatturato (+1,8%) e degli ordinativi totali (+1,7%).