Rugby Serie C – Mantova carico per la sfida esterna con il Fiumicello

MANTOVA Oggi (domenica 28 aprile) torna in campo il Rugby Mantova per disputare il penultimo match della stagione, nel girone Promozione. I biancorossi, in trasferta, affronteranno il Rugby Fiumicello, al “Menta” in via Collebeato 28 a Brescia (ore 15.30. Alla vigilia della partita, coach Dario Gargano ha così commentato: «Abbiamo avuto tre settimane piene per recuperare al meglio le energie e i ragazzi sono carichi. Fortunatamente, tornano a disposizione diversi giocatori e, nel corso di queste settimane, ci siamo allenati molto bene. In queste sessioni abbiamo riposto l’attenzione sulla concentrazione e sul nostro piano di gioco, sia in fase di possesso che di non possesso. Ci siamo preparati bene e, anche nell’allenamento di venerdì, la squadra si è mossa ottimamente. Siamo fiduciosi come sempre e non vediamo l’ora di affrontare il Fiumicello, avversario che non conosciamo perfettamente e che quindi ci stimola a dare ancora di più per mostrare il nostro valore. Dopo un periodo di appannamento, i ragazzi sono in crescita e spero che la squadra possa togliersi ancora delle soddisfazioni per queste due ultime partite. Daremo il massimo per compiere una grande prestazione ed ottenere il risultato».

In mattinata, invece, l’attenzione sarà tutta rivolta per la seconda edizione del “Memorial Battista Berra”, dedicato alla categoria Under 14. Dalle ore 9, sui campi del Migliareyto, si daranno battaglia le otto squadre provenienti da tutta Italia (Mantova, Viadana, Cus Pavia, Carpi, Valpolicella squadra A, Valpolicella squadra B, Lions Settimo Milanese e Calvisano). Ci saranno due gironi da quattro formazioni ciascuno che comporranno una classifica unica e poi lo svolgimento di una sorta di play off per arrivare alla finale. Presenti anche alcuni giocatori delle Zebre, del Mantova e del Viadana. A ogni ragazzo sarà donata una maglietta personalizzata con il logo 2BB, con all’interno di ogni lettera i loghi del Mantova e del Viadana, come simbolo di coesione».

Per la terzultima giornata del Girone Regionale, torna in pista il Rugby del Garda. La squadra di coach Pisati, dopo la sosta di circa un mese, riparte dalla trasferta al “Trabattoni” di Seregno (ore 15.30).