Rugby serie C – Mantova, match verità col Cus Pavia. Il Chiese chiude con Crema

Mantova E’ il momento della verità per il Rugby Mantova. Oggi alle 14.30 al Migliaretto arriva il Cus Pavia, in una gara già decisiva per la stagione dei virgiliani. Dopo lo scivolone in Piemonte con la sconfitta per 31-22 contro Verbania, i biancorossi sono scesi al quarto posto del girone, a -3 dalla terza posizione che significherebbe l’accesso alla fase Interregionale per la promozione in serie B. Il ko contro Verbania è arrivato al termine di una gara complicata per i virgiliani, la cui crescita di rendimento nella ripresa non è bastata per rimontare un primo tempo piuttosto negativo. Il Cus Pavia è secondo in classifica con 10 punti grazie alle vittorie con Oltremella (41-0 in trasferta all’esordio) e Lainate (19-10 nella terza giornata). L’unica sconfitta è arrivata nel secondo turno contro Rovato per 43-28 in terra bresciana. Vincendo contro il Pavia, Mantova accorcerebbe le distanze dai primi tre posti e si giocherebbe il tutto per tutto nella quinta e ultima giornata domenica 13 contro l’Oltremella ultimo in classifica (e ultima difesa del campionato). Così coach Stefano Giop: «Per noi è una gara fondamentale: il Cus Pavia è una delle squadre più forti del girone e può esprimere un gioco imprevedibile per larghi tratti, oltre a una difesa molto intensa. Ci presenteremo con alcuni acciacchi fisici, ma potremo contare sul ritorno di Coseru, mentre Guzman si sta inserendo sempre di più».

Ultimo impegno nella prima fase per il Micro-B del Chiese, che sfida in trasferta l’ostico Crema. Altra opportunità per la giovane formazione casalmorese per accumulare esperienza e minutaggio in vista della seconda fase che inizierà in dicembre. Confermato capitan Cigala a numero 8, affiancato dal fortissimo Conti. A mediano di mischia rientra l’esperto Munoz, a garantire esperienza e gestione al piede.