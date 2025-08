Calcio 2a Categoria – Bomber D’Amico scommette sulla Ceresarese: “Obiettivo minimo i play off”

Ceresara Per la nuova avventura in Seconda Categoria, la Ceresarese riparte con entusiasmo e con l’intenzione dichiarata di vivere una stagione da protagonista. La guida tecnica è stata affidata a Daniel Terrera, allenatore giovane ma con esperienza della categoria. Tra i volti nuovi spicca quello di Salvatore D’Amico, attaccante di esperienza che approda in rossoverde dopo un’annata divisa tra Roverbellese e Atletico Castiglione. «Nella scorsa stagione – racconta “silver fox” – ero partito con la Roverbellese, ma ho giocato solo tre gare tra Coppa e campionato, poi un infortunio mi ha costretto a fermarmi. A gennaio sono passato all’Atletico Castiglione, dove ho disputato il girone di ritorno. Insieme a me sono arrivati qui alla Ceresarese anche altri compagni da Castiglione, questo facilita l’inserimento e rafforza lo spirito di gruppo». La squadra è stata inserita nel girone H, organizzato dalla Delegazione di Cremona, e dovrà adattarsi a nuove dinamiche di gioco: «Il girone mantovano è molto tecnico, mentre quello cremonese è più agonistico e fisico – prosegue D’Amico – e non mancheranno partite sporche, combattute. Noi siamo una squadra che predilige il gioco palla a terra, ma dovremo essere intelligenti e pronti a cambiare atteggiamento se servirà. Affronteremo anche diverse formazioni mantovane, che conosciamo meglio, ma sarà un campionato imprevedibile».

Per l’attaccante classe 1989 si tratta di una sfida stimolante, da vivere con il giusto mix di grinta ed esperienza: «Credo di essere il giocatore più esperto della rosa, ma non esiste alcuna gerarchia forzata: sono stato chiamato per essere un punto di riferimento, e farò il possibile per dare un apporto concreto sia alla squadra che all’allenatore. Il mio obiettivo personale è mettere a disposizione tutto quello che posso, dentro e fuori dal campo». «L’obiettivo minimo sono i play off – conclude D’Amico – poi vedremo strada facendo. Il sogno resta la promozione: sarebbe un traguardo bellissimo per tutti». La preparazione inizierà lunedì 18 agosto: si parte con entusiasmo, determinazione e grande voglia di sorprendere.