Basket Serie A2 femminile – Play off: MantovAgricoltura ko a Crema in gara-1 (95-66)

CREMA Il MantovAgricoltura non fa il miracolo e perde gara-1 dei quarti di finale sul campo della corazzata Crema, che si conferma imbattibile. Le sangiorgine hanno lottato con generosità almeno fino all’intervallo, ma non sono mai riuscite a mettere la testa avanti. La gara inizia infatti con un parziale di 4-0 per Crema, interrotto da due liberi di Llorente. San Giorgio resta agganciato grazie ai canestri di Ruffo e Bernardoni (8-6), poi ricuce di nuovo lo strappo con un piazzato di Llorente e la tripla di Togliani (14-11). Segna ancora Bernardoni, ma la squadra di casa scappa sul +10 (23-13) e, dopo due liberi di Marchi, chiude il primo quarto con la bomba di Rizzi, 26-15.

E’ 4-0 anche in avvio di secondo quarto, poi Ruffo piazza un gioco da tre (30-18) e Llorente due canestri in fila che tengono in vita il MantovAgricoltura (32-22). Ma Crema ha bocche da fuoco micidiali e allarga il gap con 5 punti di D’Alie: 37-23 e timeout Purrone. La squadra locale difende forte e si carica di falli, Togliani e Llorente, però, puniscono solo a metà dalla lunetta. Dall’altra parte, invece, segnano un po’ tutte e la tripla di Marchi serve solo a fermare l’emorragia (41-28). Melchiori è un’iradiddio, Ruffo e Llorente tengono il San Giorgio a -13 (45-32). Crema si prende l’ultima parola è all’intervallo è avanti di 15, 47-32.

Nel terzo quarto, Crema sale rapidamente a +20 con un parziale di 9-4 (56-36) e di fatto la partita è chiusa. San Giorgio alza bandiera bianca e la squadra di casa vola a +30 (69-39) a tre dalla sirena, prima della quale Dettori entra nel tabellino con i due liberi del 71-43. Nell’ultimo quarto il passivo assume proporzioni esagerate (81-45) e Purrone prova a spezzare il ritmo di Crema. Il San Giorgio ha un sussulto d’orgoglio, Bottazzi segna 11 punti in quattro minuti e finisce 95-66.

Mercoledì sera a San Giorgio (ore 21) andrà in scena la seconda sfida della serie con eventuale (ma improbabile) bella domenica 8 a Crema.