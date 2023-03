Rugby Top 10 – Locatelli, match winner a Colorno: “Bravo Viadana, ci hai messo il cuore”

Viadana Dopo il successo a Calvisano nel derby lombardo, il Rugby Viadana si è ripetuto domenica scorsa andando a vincere a Colorno, 28-29, il derby del Po, vendicando così la sconfitta dell’andata. Con questo successo, arrivato sul filo di lana, la squadra guidata da Bernardo Urdaneta è salita in sesta posizione, a quota 39 punti, ancora in corsa, almeno per la matematica, per un piazzamento nelle quattro quando mancano tre partite al termine della regular season. Nella prossima, i gialloneri se la vedranno sabato allo Zaffanella (ore 15) contro le Fiamme Oro, terza in classifica con 50 punti. Manco a dirlo, serve solo la vittoria. Sono due i precedenti stagionali contro la formazione capitolina: nella gara d’andata i “poliziotti” si sono imposti 27-17, mentre nel match della prima fase di Coppa Italia ha prevalso Viadana per 38-21.

Con il terza linea e capitano Samuele Locatelli, autore della meta decisiva allo scadere, torniamo al bel successo di domenica a Colorno. «Sono felicissimo per il risultato – afferma – nel primo tempo, in superiorità numerica, non siamo riusciti a prevalere. Nella ripresa siamo andati sotto 28-10, ma stavolta abbiamo sfruttato bene la superiorità e ribaltato il risultato. Ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati premiati».

«La mia meta? Naturalmente è una bella soddisfazione personale – si schermisce Locatelli – visto che è stata decisiva, ma conta soprattutto aver vinto la partita. Un successo che fa il paio con quello ottenuto a Calvisano, sempre in trasferta, e visto il valore degli avversari non era affatto scontato. Ci siamo riusciti e siamo contenti, ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita contro le Fiamme Oro. Dopo due successi in trasferta, ci terremmo a far bene e regalare una gioia anche al nostro pubblico. Nelle ultime tre partite di campionato affronteremo tre delle prime quattro in classifica, ovvero Fiamme Oro, Petrarca e Valorugby, avversari davvero molto forti. Sappiamo che servono tre vittorie per sperare di andare ai play off, un’impresa molto complicata. Faremo comunque del nostro meglio e alla fine si tireranno le somme».