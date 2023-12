Volley A3 – Si gioca oggi la prima giornata di ritorno con la capolista Gabbiano ai box

Mantova Il campionato di A3 manda in scena oggi la prima giornata del girone di ritorno con il Gabbiano però alla finestra in quanto osserva il proprio turno di riposo. Il programma di giornata nel Girone Bianco è il seguente: Garlasco-Sarlux Cagliari (ore 15.30), Geetit Bologna-Brugherio (ore 16), Cus Cagliari-Belluno (ore 18), Acqui Terme-Motta di Livenza e San Donà-Salsomaggiore (ore 20.30), Mirandola-Savigliano (ore 21).

Il 2023 del Top Team si è quindi concluso con il successo ottenuto nel giorno di Santo Stefano sul campo della Geetit Bologna. Il primato dei mantovani, per altro, non corre alcun pericolo dal momento che, al giro di boa del campionato, sono ben 8 i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il San Donà, frutto di un percorso impeccabile fatto di sole vittorie ed una soltanto al tie break. Il Gabbiano tornerà in campo per l’Epifania, a Cavallermaggiore (ore 20.30), contro il Monge Savigliano terzo in classifica, a meno dieci, nell’anticipo della seconda giornata di ritorno. Mentre mercoledì 10 gennaio affronterà al PalaSguaitzer il Cus Cagliari nei quarti di finale di Coppa Italia.