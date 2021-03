Colto da malore, gravissimo un carabiniere. Era stato vaccinato con AstraZeneca: i medici escludono la correlazione

MANTOVA Da alcuni giorni lamentava dei forti mal di testa e ieri sera ha deciso di recarsi al pronto soccorso del Poma, dove sarebbe stato colto da un malore perdendo conoscenza. Operato d’urgenza per una emorragia cerebrale è attualmente ricoverato in gravissime condizioni al Carlo Poma. Si tratta di un carabiniere di 50 anni in forza alla Compagnia di Mantova che nei giorni scorsi era stato sottoposto a vaccinazione con AstraZeneca. Proprio a questo riguardo sono scattati subito gli accertamenti del caso. Al momento i medici del Poma escluderebbero la correlazione tra la vaccinazione e l’emorragia cerebrale che ha colpito il militare.