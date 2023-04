Rugby serie C – Mantova, nono centro di fila. Micro-B lotta col Crema

Mantova Il Rugby Mantova inaugura nel migliore dei modi la terza e ultima fase del campionato. I virgiliani di coach Stefano Giop vincono per 19-7 in trasferta col Valle Camonica e conquistano la nona vittoria consecutiva confermando la testa del girone. La vittoria dei biancorossi arriva al termine di una gara però troppo sottotono, anche se il Rugby Mantova ipoteca l’incontro già nei primi 40 minuti andando al riposo in vantaggio per 19-0.

Nella ripresa, l’intensità mentale dei mantovani cala ancora di più, col Valle Camonica che si rifà sotto segnando i sette punti che chiudono la gara sul 19-7.

Nella prossima giornata, previsa per il 23 aprile, alle 15.30 il Mantova affronterà in trasferta il Crema.

Così coach Giop: «Purtroppo si tratta di un enorme passo indietro rispetto alle partite precedenti. Di positivo tengono solo la vittoria, anche se è arrivata senza il punto bonus. Non sono per nulla soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi. Ho visto troppa deconcentrazione, forse è stato sottovalutato l’avversario. Crema sarà una squadra diversa, dovremo presentarci a quell’appuntamento con una voglia e un’intensità completamente diversa».

Partita combattuta al Comunale di Casalmoro ma è il Crema a imporre la legge del più forte (10-36); il giovane Micro-B del Chiese ancora una volta parte bene, lotta e resta a lungo aggrappato alla partita, ma crolla nel finale venendo travolto da una compagine più esperta e meglio organizzata, pagando dazio per i molti errori in fase difensiva. Per i nero-arancio a segno nel primo tempo il capitano Cigala, che finalizza il più classico dei “carrettini” dopo una touche ai 22 m; nel secondo tempo la meta di potenza della seconda linea Cioli sembra riaprire il match sul risultato di 10-17, prima del tracollo finale.