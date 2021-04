Rugby Top 10 – Coach Fernandez: “Viadana troppo indisciplinato”

VIADANA I gialloneri allo Zaffanella interrompono, col pareggio per 16-16 col Mogliano dell’ex Brian Ormson, la serie negativa di due sconfitte con Argos Petrarca Padova e Fiamme Oro Roma. Ma coach German Fernandez non può essere contento: «Non parlo mai dell’arbitro, non giudico dunque l’annullamento di una nostra meta nel finale. Il direttore di gara risponde del suo operato. Quando siamo in vantaggio numerico, in fase d’attacco bisogna essere abili a sfruttare l’occasione per andare in meta. Prima che iniziasse la gara allo Zaffanella ho dovuto cambiare due atleti. Era una partita che potevamo vincere: tanto possesso dell’ovale, tanto impegno e gioco non sono stati premiati dal successo. Sappiamo tutti che la squadra ha carattere, voglia di far bene, crescere e migliorarsi, però deve essere più disciplinata. Oggi (ieri, ndr) abbiamo preso tre cartellini gialli, e conto anche i due presi sabato scorso a Roma con le Fiamme Oro. Troppa indisciplina: francamente così non ci siamo. Occorre fare più attenzione: soprattutto quando giochiamo al largo, ci troviamo in difficoltà perchè siamo in inferiorità numerica».