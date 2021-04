Basket serie C Silver – Quistello incassa la quarta sconfitta di fila

QUISTELLO La Negrini chiude con una nuova sconfitta l’andata nel girone A. Il quintetto di Marco Gabrielli ha incassato la quarta battuta d’arresto consecutiva contro l’Ospitaletto Bresciano, che era ancora fermo al palo, dopo aver vinto soltanto il debutto nel derby con Curtatone. Sempre costretto a inseguire, non è riuscito a recuperare contro una formazione decisa a cancellare lo zero in classifica.

Quistello ha chiuso in ritardo nel punteggio dopo i primi due quarti. Al rientro dall’intervallo lungo ha cercato di farsi sotto e si è portato a cinque lunghezze dai padroni di casa, che forse ritenevano di aver già quasi archiviato la sfida. Hanno messo loro molta paura. Ospitaletto quindi ha riordinato le idee, non si è distratto e con Davico, Battaglia e Mora, che hanno ripreso in mano la partita, recuperando e rintuzzando l’attacco della Negrini, hanno chiuso il terzo quarto sul 43-32. Forte di undici lunghezze di vantaggio, il quintetto bresciano ha gestito l’ultimo, imponendosi per 54-39 e relegando alla quarta sconfitta di fila Quistello, che martedì inizia al PalaBoschetto il ritorno, ospite del lanciato Junior Curtatone dopo un inizio in salita.

«La squadra è riuscita a tenere molto bene in difesa – spiega coach Marco Gabrielli – ma è stata molto imprecisa in attacco e ha sbagliato. Siamo giù di corda, recuperare le energie non è affatto facile, e martedì ci attende il derby contro lo Junior galvanizzato dal successo su Manerbio».