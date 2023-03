Calcio Promozione – Bertolani: “Pirati, avanti tutta: ora dobbiamo vincere”

Governolo Tornato protagonista e decisivo in categoria, dopo una prima parte di stagione in ombra: cambiare aria ha fatto bene a Michele Bertolani, portiere della Governolese, che si è segnalato tra i più decisivi della categoria in questo girone di ritorno.

«Purtroppo ci manca tanto la vittoria, che avremmo meritato in più di una circostanza – afferma l’estremo dei Pirati – ma la striscia positiva che dura dalla fine del girone d’andata dimostra che questa squadra sa giocare a calcio e lo fa bene. Facciamo fatica a chiuderla, a volte, e questo è un nostro limite. Però il gruppo è molto unito: in poche settimane è stato fatto un lavoro eccezionale da parte di dirigenza e staff. La strada per la salvezza è ancora in salita, ma non molleremo di un centimetro».

«Qui a Governolo sono tornato a giocare come volevo – prosegue Bertolani -, ho ritrovato quella fiducia che non ho sentito a Marmirolo, seppure ci fossero le condizioni per fare bene anche là. Non mi sono trovato con l’ambiente. Peccato».

Domenica sarà sfida tra due squadre in grande salute: anche la Castellana è imbattuta nel ritorno e, anzi: nel 2023 è prima in classifica. «Mi aspetto una partita di grande intensità sul piano fisico – dice Bertolani -, noi contro le big comunque rendiamo di più, perché con maggiore spazio andiamo a nozze. E poi è un derby: vogliamo portare a casa i tre punti e cercheremo di farlo davanti al nostro pubblico. Siamo pronti a tutto». Il confronto diretto sarà anche tra i portieri: dall’altra parte ci sarà Lancini, uno dei migliori della categoria. «Le prestazioni di Lancini non le scopriamo certo oggi, da anni sta facendo bene – conclude l’estremo difensore rossoblù – queste sfide a distanza mi esaltano, spero di essere il portiere che sbaglia meno, che la partita possa sorridere alla Governolese».