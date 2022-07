Rugby Top 10 – E’ un Viadana “albiceleste”: preso Paolucci

VIADANA Parla sempre più argentino il nuovo Viadana, che ha iniziato la preparazione questa settimana agli ordini del coach Bernardo Urdaneta. L’ultima new entry è Benito Paolucci, 25 anni, ruolo terza linea centro, settimo colpo in entrata piazzato dalla società giallonera. Argentino di Buenos Aires, può però giocare in Italia da equiparato: arriva dal Perugia con cui ha disputato l’ultimo campionato di serie A. Su di lui è pronto a scomettere il gm Ulises Gamboa. «E’ un ragazzo che non si risparmia – spiega – dà tutto in campo, è un lottare e gran combattente in difesa».

Paolucci ha cominciato a giocare a soli sei anni ed è stato selezionato per le varie nazionali giovanili dell’Argentina; è cresciuto nel Club Atletico San Isidoro per il quale ha vestito anche i gradi di capitano. Come dicevamo, il suo è il settimo nome nuovo nel roster del Viadana dopo Rojas Alvarez, Madero, Patricio Baronio, Romanini, Tejerizo e Facundo Molina, tutti atleti di scuola argentina.

Il gm Gamboa è al lavoro per rinforzare ulteriormente la squadra e intanto commenta con soddisfazione la conferma di un pilastro come Pietro Gregorio. «E’ una delle colonne del Rugby Viadana – dice – un mediano di mischia che ha sviluppato un percorso di crescita con noi, dall’U18 sino ad oggi e quindi è solamente un piacere averlo ancora in rosa dopo così tanti anni. Pietro è un giocatore completo sotto ogni punto di vista, ha tanto carattere, determinazione, fisicità nel gioco ed esperienza, tutto ciò lo rende un giocatore essenziale per Viadana. E’ una delle ultime bandiere che rimangono al club e contribuirà al cambio generazionale tra i giocatori».