Calcio Eccellenza – Morselli: veni, vidi, vici. “Al Castiglione grazie a Manini”

CASTIGLIONE La carta (vincente) a sorpresa del Castiglione domenica sul terreno del Cazzagobornato: è Filippo Morselli, tesserato nel giro di 48 ore, subito in campo (subentrato nella ripresa) e subito in gol (rete decisiva all’86’). Niente male per il classe 1999, scuola Mantova, Parma e Verona, reduce dall’esperienza col San Lazzaro lo scorso anno e con un interessante passato nel calcio olandese. Nei Paesi Bassi ha frequentato un’accademia specializzata nella formazione degli allenatori. «Ho svolto un solo allenamento, venerdì, con il Castiglione – spiega l’attaccante -, ma conoscevo bene alcuni giocatori e anche mister Manini, che avevo già avuto a Vigasio». In effetti, gli aloisiani vivono una vera e propria emergenza: con Maccabiti e Salomoni fuori, un rinforzo in avanti serviva assolutamente. «Mi stavo allenando con il Pavia – rivela Morselli -, poi Manini mi ha chiamato a Castiglione: per avvicinarmi a casa ho accettato, con grandissimo entusiasmo. Mi hanno accolto benissimo, adesso voglio ripagare la fiducia del tecnico e della società». L’anno scorso uno scampolo di campionato con il San Lazzaro, 6 presenze e 2 gol. «Peccato per il lockdown, quella squadra con gli innesti di gennaio avrebbe potuto giocarsi le chance play out, stavamo recuperando». Prima ancora un’esperienza olandese, con il Koninklijke Haarlemsche, la società più antica dei Paesi Bassi: «Milita nella terza serie, ho anche esordito in Coppa d’Olanda. Ho giocato più spesso nella seconda squadra, nell’equivalente dell’Eccellenza. Differenze col nostro calcio? C’è meno tattica in generale, specialmente nei dilettanti, ma si cura molto l’aspetto tecnico». Ora Filippo studia al San Raffaele un particolare corso di Scienze Motorie, con indirizzo calcio: «Spero che questo sport faccia parte della mia vita anche una volta appesi gli scarpini al chiodo».