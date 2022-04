Rugby Top 10 – Il Viadana saluta lo Zaffanella con una sconfitta: Calvisano passa 24-35

VIADANA I tifosi speravano salutare il Viadana festeggiando una vittoria nel derby. Non è stato così. Ma alla vigilia non era facile pensare di piegare un Calvisano agguerrito e alla caccia punti importanti in chiave play off. I gialloneri hanno sì perso la gara, però in un ottimo secondo tempo hanno messo in ansia gli avversari e impedito loro di portarsi a casa il bonus. 24-35 lo score finale. Ora l’ultima gara della stagione sarà venerdì 22 a Rovigo e poi si penserà al campionato 2022/23.

VIADANA-CALVISANO 24-35

MARCATORI P.t.: 7’ m Panceyra Garrido tr Hugo (0-7), 11’ cp Zaridze (3-7), 18’ m Bronzini tr Hugo (3-14), 23’ m Mazza tr Hugo (3-21), 26’ m Albanese tr Hugo (3-28), 36’ m Schiavon tr Zaridze (10-28). S.t.: 42’ m Locatelli tr Zaridze (17-28), 48’ m Luccardi tr Hugo (17-35), 66’ m Locatelli tr Zaridze (24-35)

RUGBY VIADANA Zaridze, Stavile, Modena (53’ Mateu), Quintieri, Ceballos, Apperley (47’ Ferrarini), Jelic (61’ Gregorio); Casado Sandri, Locatelli, Wagenpfeil (cap.) (41’ Rossi), Caila (46’ Zottola), Schinchirimini, Mignucci (51’ Galliano M.), Denti Ant. (61’ Dorronsoro), Schiavon. All.: Fernandez-Gamboa.

TRANSVECTA CALVISANO Van Zyl (51’ Ragusi), Mastandrea, Panceyra Garrido (cap.), Mazza (56’ Vaccari), Bronzini, Hugo, Albanese (56’ Consoli); Bernasconi (64’ Maurizi), Izekor, Lewis, Ortis (56’ Grenon), Van Vuren, D’Amico (68’ Barducci), Marinello (48’ Luccardi), Brugnara (60’ Gravrilita). All.: Guidi.

ARBITRO Riccardo Angelucci. Assistenti: Federico Vedovelli (Sondrio) e Filippo Bertelli (Brescia). Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna). Tmo: Federico Boraso (Rovigo).

NOTE Giornata molto ventosa e soleggiata con circa 12°, campo in ottime condizioni. Spettatori 900 circa. Calciatori: Zaridze (Rugby Viadana) 4/4; Hugo (Calvisano) 5/5. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 0; Transvecta Calvisano 4. Peroni Player of the Match: Damiano Mazza (Calvisano).