Rugby Top 10 – Il Viadana sbanca Colorno all’ultimo respiro

COLORNO Una gara così i tifosi che seguono il Viadana in trasferta non la vedevano da tempo dal vivo. All’Hbs Stadium di Colorno i gialloneri vincono in un finale al cardiopalma per 28-29, grazie a una meta all’80’ di capitan Locatelli, dopo un’incredibile rimonta.

HBS COLORNO-RUGBY VIADANA 1970 28-29

MARCATORI P.t.: 3’ m Montilla tr Dogliani (0-7); 12’ m Mbanda (5-7); 20’ cp Dogliani (5-10); 27’ m Casilio tr Ceballos (12-10); 40’ cp Ceballos (15-10). S.t.: 42’ cp Ceballos (18-10); 52’ cp Ceballos (21-10); 65’ m Tangredi tr Ceballos (28-10); 75’ m di punizione (28-17); 77’ m Sauze tr Dogliani (28-24); 80’ m Locatelli (28-29)

HBS COLORNO Van Tonder; Chibalie (78’ Boscolo); Antl, Devoto (13’-15’ Cozzi); Ceballos; Pescetto, Casilio; Van Niekerk (65’ Broglia), Koffi (Cap), Mbanda; Ruffolo (78’ Kone), Gutierrez (65’ Butturini); Galliano (56’ Tangredi), Fabiani (42’ Ferrara), Lovotti (73’ Leiger). All.: Casellato

RUGBY VIADANA 1970 Sauze; Ciardullo (59’ Peruzzo); Jannelli (71’ Morosini), Caputo; Crea, Dogliani, Gregorio (56’ Di Chio); Ruiz (52’ Romanini); Wagenpfeil (56’ Paolucci), Locatelli (Cap); Mannucci, Schinchirimini; Oubina, Grippo (49’ Fiorentini), Montilla (69’ Gamboa). All.: Urdaneta-Pavan.

ARBITRO Gnecchi (Brescia). Assistenti: Chirnoaga (Roma) e Bertelli (Brescia). Quarto ass.: Paparo (Bologna). TMO: Tomò (Roma).

NOTE Giornata nuvolosa e ventosa, 14°. Campo in ottime condizioni. 550 spettatori. P.t.: 15-10. Cartellini: al 18’ rosso ad Antl (Colorno); al 60’ giallo a Locatelli (Viadana); al 74’ giallo a Koffi (Colorno); al 75’ giallo a Casilio (Colorno). Calciatori: Dogliani (Viadana) 3/4; Ceballos (Colorno) 5/6. Punti: Colorno 1, Viadana 5. Player of the Match: Ruffolo (Colorno).