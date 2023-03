Fiera dell’elettronica: 7mila visitatori in un week-end a Gonzaga

GONZAGA La prima fiera dell’elettronica e del radioamatore del 2023 si chiude, alla Millenaria di Gonzaga, con un dato più che positivo dopo due anni di stop a causa della pandemia: ben settemila le persone – provenienti anche da fuori provincia e fuori regione – che si sono recate a Gonzaga nel weekend. «Questa edizione ha dato tante soddisfazioni. – afferma il Presidente di Fiera Millenaria Giovanni Sala – È piaciuta la novità Electro Car Expo, il salone dedicato al car tuning che tornerà anche nell’edizione autunnale. Tanto interesse anche per le attività di 1000Maker, lo spazio dedicato all’innovazione digitale: esperimenti, invenzioni, curiosità e mini-seminari proposti dalle associazioni Augman e Lugman e dai ragazzi dell’Itis Fermi hanno attirato molti visitatori durante le due giornate. L’evento, poi, si conferma come uno degli appuntamenti cult per i radioamatori: quest’anno gli espositori dedicati a questo settore erano 104 e molti hanno già confermato la presenza alla prossima rassegna». La prossima edizione della Fiera dell’Elettronica – come da tradizione nel calendario fieristico gonzaghese – si terrà il 23 e 24 settembre. Gli eventi nel quartiere fieristico, invece, riprendono il 18 aprile con l’Open Day Scuola per i ragazzi delle classi quarte e quinte superiori e il 29 e 30 aprile con un doppio appuntamento: Esotika Pet Show e Mondo Bonsai.