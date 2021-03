Rugby Top 10 – Rinviata Viadana-Mogliano per casi di positività nel team veneto

ROMA Due i recuperi del massimo campionato in programma domani, con la Femi-CZ Rovigo che riceve alle ore 14.00 al “Battaglini” la Lazio Rugby, ultima in classifica: Bersaglieri che partono con i favori del pronostico per confermare il secondo posto in graduatoria attualmente condiviso con il Kawasaki Robot Calvisano. Nell’altra sfida di giornata l’Argos Petrarca Padova, capolista con dieci vittorie in altrettante gare disputate – tre gli incontri ancora da recuperare per i veneti – fa visita nella Capitale alle Fiamme Oro Rugby per provare a conservare l’imbattibilità stagionale. Calcio d’inizio alle ore 14.30 Rinviato il recupero di Rugby Viadana 1970 vs Mogliano Rugby 1969 in accoglimento della richiesta avanzata da Mogliano in conformità con il vigente protocollo federale per la ripresa dell’attività agonistica, in virtù delle positività al COVID-19 rilevate nella rosa del club trevigiano.