Punti prelievo, numero unico per le prenotazioni

MANTOVA ASST Mantova ha introdotto il sistema di prenotazione per l’accesso ai punti prelievo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

• da rete fissa il numero verde gratuito 800.638.638 [dal lunedì al sabato 8.00 – 20.00]

• da rete mobile il numero 02.99.95.99, a pagamento, al costo previsto dal piano tariffario di ciascun utente.

La prenotazione è prevista per i seguenti punti prelievo:

Laboratorio Mantova – Ospedale Carlo Poma

Punto prelievi Mantova – via Trento,

Punto Prelievi di Borgovirgilio

Punto prelievi di Porto Mantovano

Punto prelievi di Roncoferraro

Laboratorio di Bozzolo – Ospedale don Primo Mazzolari

Laboratorio di Asola – Ospedale

Punto prelievi di Castel Goffredo

Laboratorio di Borgomantovano – Ospedale Destra Secchia

Sono ad accesso libero i punti prelievo di Campitello, Poggio Rusco, Sermide.

La prenotazione da diritto alla priorità di accesso al punto prelievi. È comunque a disposizione dei cittadini un numero limitato di posti ad accesso libero: in questo caso i prelievi saranno eseguiti in coda rispetto agli utenti prenotati.

L’attivazione dei servizi del contact center regionale prevede anche altri canali di prenotazione:

• on line mediante accesso al Portale Regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ selezionando Accesso al Laboratorio di Analisi – L’utente dovrà inserire il proprio codice fiscale, il codice della ricetta, il numero di telefono, la mail – in questo modo avrà le disponibilità di fissare l’appuntamento presso il punto prelievi che intende scegliere;

• nelle farmacie che offrono questo servizio.

PRENOTAZIONI: ALCUNI NUMERI

L’adesione dei cittadini al sistema di prenotazione attivato da ASST per la riapertura dopo la fase di emergenza è stata da subito significativa. Durante la prima settimana, dopo l’8 giugno, il 46 per cento dei prelievi sono stati prenotati, la seconda settimana il 54,5 per cento prenotati e la terza settimana il 56.5 per cento.

Con l’ampliamento dei canali disponibili, ci si aspetta che la percentuale aumenti. Il numero di prelievi effettuati ha registrato un incremento del 15 per cento rispetto alla prima settimana di apertura. Anche in questo caso ci si aspetta di avvicinarsi gradualmente al dato di produzione pre-Covid.