Calcio – Tozzo (Asola) nella consulta regionale: “Al servizio dei club”

ASOLA Il presidente dell’Asola Massimo Tozzo, già membro supplente dei delegati assembleari eletti con la lista Tavecchio, è stato nominato nella consulta regionale del Comitato Regionale della Lombardia. Tozzo dovrà fare da tramite tra le società del territorio e le istituzioni regionali: «Vedremo cosa si potrà fare in seno a questo nuovo organismo – spiega il patron biancorosso -. La situazione attuale ci fa capire che le categorie, Eccellenza esclusa, ripartiranno solo in autunno, ma ci sono tante problematiche da risolvere, in primis quelle riguardanti i ragazzi. Dall’attività di base alle Juniores, tan te le tematiche sul tavolo, tra cui le annate in quota per quanto riguarda le prime squadre, ma anche il fatto che ormai da quasi due stagioni i ragazzi sono fermi: alcuni propongono un “blocco” delle categorie in vista della prossima stagione». Nei progetti della delegazione mantovana, guidata da qualche settimana da Nicola Sarzi, c’è anche la costituzione di una consulta provinciale.