Rugby Top 10 – Rinviato il match Viadana-Fiamme Oro

VIADANA Un altro sabato di sosta forzata per il Rugby Viadana nel Top 10. La gara in programma domani allo Zaffanella (ore 15), con le Fiamme Oro, è stata rinviata a data da destinarsi, in virtù delle positività al Covid 19 rilevate nella rosa della squadra di Craig Green. La Federazione Italiana Rugby ha ricevuto e accolto quindi la richiesta da parte del club capitolino di rinvio dell’incontro con i rivieraschi, valido per la sesta di andata. Secondo le informazioni dalla capitale, pare che i positivi siano almeno quattro.

«Non so cosa dire – afferma il presidente del Viadana Giulio Arletti – Può anche darsi che Roma avesse anche degli infortunati, non potendo così portare un numero utile di atleti a Viadana: si tratta comunque di supposizioni. Da parte dei ragazzi c’era tutta l’intenzione di scendere in campo per cercare il successo del riscatto dopo la sconfitta di Padova con l’Argos Petrarca. A mio modesto parere più si gioca, meglio è e le interruzioni non aiutano di certo. Da un lato, è vero, se hai qualche atleta assente cerchi di recuperarlo, dall’altro però l’interruzione non aiuta nessuno».

Replica il gm Ulises Gamboa: «Le Fiamme Oro hanno una rosa ampia. Quattro positivi non dovrebbero influire sul quindici che si vuole schierare allo Zaffanella. Uno si allena tutta la settimana, prepara con dedizione la gara e spera sino all’ultimo di giocare, poi arriva il rinvio all’ultimo che crea ovviamente stress nella squadra».

Torna infine a Viadana Sebastiano Peri che riprende il suo ruolo di preparatore atletico affiancando Santiago Monzon: Peri era già presente sabato scorso a Padova. Il Viadana riprenderà il proprio cammino nel Top 10 sabato 19 a Colorno (ore 15, arbitro Bottino di Roma) per il derby coi parmensi.

Ecco le gare della sesta giornata del Top 10 in programma domani: ore 14 Mogliano-Colorno; ore 15 Valorugby Emilia-Kawasaki Robot Calvisano; Femi Cz Rovigo-Argos Petrarca Padova; Lazio-Sitav Rugby Lyons. Rugby Viadana-Fiamme Oro rinviata. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Fir.