Rugby Top 10 – Viadana impatta 16-16 col Mogliano

VIADANA Niente regalo di Pasqua per il Viadana. I gialloneri, nel recupero della nona giornata allo Zaffanella, impattano 16-16 con il Mogliano. Partita nervosa (tre gialli a uno) ed equilibrata. Per due volte i padroni di casa si portano avanti nel punteggio e poi subiscono il pari dei veneti, ma nel finale hanno anche l’occasione di piazzare la meta della vittoria, senza però riuscirci per un in-avanti fischiato dopo la marcatura di Ferrarini.

VIADANA-MOGLIANO 16-16

MARCATORI P.t.: 12’ cp Ceballos (3-0), 18’ cp Ceballos (6-0), 30’ cp Ormson (6-3), 38 cp Ormson (6-6). S.t.: 48’ cp Ormson (6-9), 50’ m And. Denti tr Ceballos (13-9), 57’ cp Ceballos (16-9), 62’ meta tecnica (16-16)

RUGBY VIADANA Apperley; Manganiello; Ceballos; G. Pavan (70’ Leonardi); Ciofani; Ferrarini; Gregorio (49’ Jelic); Casado Sandri; And. Denti And.(cap.); Cosi; Grassi (49’ Wagenpfeil); Schinchirimini; Novindi (52’ Ant. Denti); Ribaldi; Schiavon (64’ Fiorentini, 85’ Sassi). All.: Fernandez.

MOGLIANO Ormson (73’ Jacono); F. Pavan; Dal Zilio; Zanatta (48’ Drago); Guarducci; Stella; Fabi (54’ Garbisi); Derbyshire; Corazzi (cap.); Finotto; Lamanna (70’ Zago); Bocchi (50’ Sutto); Alongi (50’ Michelini); Bonanni; Ceccato Nicolò (50’ Ceccato And.). All.: Costanzo.

ARBITRO Boraso (Rovigo). Assistenti Trentin (Lecco) e Roscini (Milano). Quarto Uomo: Cilione (Reggio Calabria).

NOTE Giornata soleggiata ma ventosa, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse. Primo tempo: 6-6. Cartellini: al 9’ giallo a F. Pavan (Mogliano); al 29’ giallo a Schinchirimini (Rugby Viadana); al 40’ giallo a Casado Sandri (Rugby Viadana), al 61’ giallo ad And. Denti (Rugby Viadana). Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana ) 4/6; Ormson (Mogliano) 3/3. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 2; Mogliano 2. Player of the match: Keanu Apperley (Rugby Viadana)