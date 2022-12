Rugby Top 10 – Viadana, mirino già puntato su Rovigo. Morosini: “E’ l’occasione per svoltare”

Viadana Dopo aver beneficiato di qualche giorno di riposo, gli atleti del Viadana Rugby tornano oggi ad allenarsi agli ordini dello staff tecnico guidato dall’head coach Bernardo Urdaneta. Sabato 7 gennaio riparte il Top 10 con i gialloneri impegnati al “Battaglini” di Rovigo nella prima gara del girone di ritorno. Con la speranza di poter replicare il successo ottenuto all’esordio nel torneo contro i polesani allora guidati dal sudafricano Coetzee, poi sostituito in panchina da Lodi. Come si ricorderà, la squadra rivierasca ha vinto le prime tre partite di campionato e occupato per una settimana la prima piazza della classifica, salvo incappare poi in un filotto di sei sconfitte consecutive che l’hanno fatta precipitare in settima posizione con 18 punti. Va detto però che nelle ultime due partite dell’anno, allo Zaffanella contro i campioni d’Italia del Petrarca Padova e a Reggio Emilia col Valorugby, i gialloneri hanno giocato alla pari e tenuto testa agli avversari. Pur raccogliendo le briciole in termini di risultati e punti in classifica. Dalle prestazioni bisogna allora ripartire per affrontare con rinnovato entusiasmo il cammino nel girone di ritorno.

Ne parliamo con Juan Franco Morosini, uno dei volti nuovi della squadra. «Qui a Viadana mi trovo molto bene – racconta l’utility back dei tre quarti – arrivo dall’esperienza maturata in serie A a Biella. Nel Top 10 il gioco è più veloce, ma mi sono adattato alla svelta e credo di aver dato un discreto contributo alla squadra. Veniamo da due buone prestazioni contro Petrarca e Reggio Emilia, con un po’ di fortuna avremmo anche potuto vincere entrambe le partite. E invece le sconfitte di fila sono diventate sei e questo ovviamente non può soddisfarci. Vogliamo tornare a vincere, andarci vicini non basta più». «Riprendono gli allenamenti – prosegue Morosini – e la nostra mente è già rivolta alla partita di Rovigo: ci attende un’altra battaglia, ne siamo consapevoli, ma se saremo in grado di ripetere le ultime due brillanti prestazioni, il risultato stavolta potrebbe premiarci».

Quella del 7 gennaio sarà la terza sfida stagionale tra Viadana e Rovigo e il bilancio per adesso è di perfetta parità: i gialloneri, come detto, si sono imposti all’esordio in campionato allo Zaffanella, 26-20; mentre qualche giorno prima erano stati battuti in Coppa Italia, al Battaglini, 30-26. In classifica i polesani occupano la quarta posizione con 31 punti, a -4 dalla capolista Petrarca Padova, e nell’ultima giornata sono andati a vincere in casa del Colorno, 30 a 13, senza però riuscire a portare a casa il punto di bonus.