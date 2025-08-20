Scatta il blocco delle chiamate moleste dai Call center truffa

MANTOVA – Entrati in vigore il 19 agosto il nuovo sistema anti-spoofing dell’ Agcom che blocca le telefonate in arrivo dall’estero effettuate attraverso finti numeri fissi italiani.

Il 19 novembre tocca alla telefonia mobile italiana.

Basta alle chiamate moleste dei call center che sono diventate un vero e proprio incubo per i cittadini e in particolare per le persone anziane.

Per lo stop al telemarketing aggressivo da ieri 19 agosto è entrato in vigore il nuovo sistema anti-spoofing dell’Agcom (l’Autorità garante delle comunicazioni) grazie al lavoro tra l’Autorità garante e gli operatori telefonici – spiega il portavoce della CNA, responsabile dello sportello antitruffa dell’associazione – che bloccheranno le telefonate in arrivo dall’estero effettuate attraverso finti numeri fissi italiani.

Mentre il 19 novembre entreranno in funzione i filtri che si occuperanno delle chiamate che simulano numeri di telefonia mobile italiana aggiunge Franco Bruno.

Due date importanti per la lotta all’odioso fenomeno del telemarketing selvaggio e scorretto – continua Bruno – che quotidianamente viene praticato verso milioni di cittadini esasperati con telefonate ingannevoli con pesanti costi nascosti che gravano su famiglie, professionisti e aziende: tempo sottratto al lavoro o alla vita privata, frodi che si traducono in perdite finanziarie .