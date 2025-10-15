Divieto di transito in piazza 8 Marzo a San Giorgio: solo disagi per i cittadini

SAN GIORGIO BIGARELLO – «Questa amministrazione non arretra di un centimetro, nonostante le critiche dei cittadini e dell’opposizione sul tema scuola». Così il coordinatore del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, Manuel Ribaldi, commenta le difficoltà che stanno interessando le famiglie di San Giorgio Bigarello. Dopo la chiusura di una delle tre sezioni dell’asilo Collodi, arrivata «dopo proteste, lettere e richieste di incontro rimaste senza risposta», i genitori si trovano ora a fare i conti con un’altra novità: la chiusura del tratto stradale di Piazza 8 Marzo, punto nevralgico davanti alle scuole elementari e medie. Un’ordinanza, la n. 67 di settembre, ha interdetto il traffico «senza preavviso e senza una segnaletica adeguata», spiega Ribaldi, «limitandosi a un post sui social». La misura è stata giustificata come intervento per la sicurezza degli alunni, ma per Fratelli d’Italia rappresenta «l’ennesima decisione calata dall’alto, che genera disagi anziché risolverli». Il coordinatore teme che questa scelta «anticipi le complicazioni che arriveranno con i lavori del futuro parco», progetto che «modificherà la viabilità costringendo le auto a passare per Piazza Giotto e aumentando così il traffico». A questo si aggiunge il nuovo cantiere di fronte alla piazza, dove «i parcheggi previsti non basteranno per i residenti, aggravando il problema».

Ribaldi ricorda infine una promessa rimasta inevasa: «Il sindaco aveva annunciato un anno fa la possibilità di unire i parcheggi di Action e Md, eliminando il cancello divisorio. Anche di questo, nessuna traccia».