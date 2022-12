Incendio di garage e fienile a Cividale Mantovano. Vigili del fuoco al lavoro per quasi 7 ore

RIVAROLO MANTOVANO I vigili del fuoco sono stati impegnati fino a notte fonda per domare un incendio divampato ieri sera a in un’abitazione di Cividale di Rivarolo Mantovano. Le fiamme sarebbero partite da un’auto, una Bmw che era parcheggiata nel garage di una casa in via Matteotti 77, e si sono quindi propagate al fienile accanto, in cui c’era della legna. L’allarme è scattato poco prima delle 20 di ieri, martedì 27 dicembre, e i vigili del fuoco hanno terminato l’intervento alle 2.45. Lo stabile interessato è andato completamente distrutto.