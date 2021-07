Rugby Top 10 – Viadana, rinnova il “senatore” Antonio Denti

VIADANA Undicesimo anno al Rugby Viadana per il pilone sinistro Antonio Denti. Cresciuto nel club rivierasco, ha iniziato a giocare a rugby all’età di 15 anni. , Dal 2011 veste stabilmente la maglia giallonera, dopo le esperienze nel Gran Ducato e negli Aironi

«Sarà un anno particolare – dice – . Dopo il campionato passato, in cui abbiamo creato un buon livello di intensità e di gioco, dovremo cercare di migliorare ulteriormente. Nella speranza di poter riabbracciare il pubblico allo Zaffanella. Su questo gruppo dovremo lavorare tantissimo. Noi giocatori più esperti, purtroppo orfani di Andrea e Gilberto, dovremo far capire ai giovani ed ai nuovi chi e cosa è il Rugby Viadana e trasmettergli tutta la passione».

Le parole del general manager Ulises Gamboa: «Antonio è un giocatore nato e cresciuto a Viadana, dove ha anche vestito la maglia degli Aironi in Celtic League. È un atleta molto duttile e con buone mani. Un giocatore molto dinamico rispetto ai suoi pari ruolo, fondamentale in attacco. Antonio si ritrova oggi a essere il giocatore più esperto della rosa, con più anni nella squadra e forse anche quello con più partite. È un piacere per noi averlo nella squadra ancora e sono sicuro che continuerà a dare spettacolo ogni volta che scenderà in campo».