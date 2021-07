Ciclismo – Tre Sere di Dalmine: Ferrari e Saccani senza rivali, Salami e Monister bravi e sfortunati

DALMINE (Bg) Vittorie e podi per esordienti e allievi del Mincio Chiese alla Tre Sere di Dalmine. Dopo il successo ottenuto nella serata inaugurale, la coppia composta da Sergio Ferrari e Federico Saccani ha ottenuto la piazza d’onore nella seconda serata e vinto nella terza (ieri). Alla luce di questi risultati, i due atleti diretti da Paolo Armanini e Stefano Battisti si sono così aggiudicati la vittoria assoluta di categoria.

Per quanto riguarda gli allievi, da registrare il successo di mercoledì sera di Tommaso Salami e Angelo Monister. Non altrettanto fortunata la prova di ieri, compromessa da una caduta. Si sono messi in luce i compagni di squadra Damiano Lavelli e Matteo Visioli che hanno conquistato il 7° posto.

In ambito femminile, sempre a Dalmine, da sottolineare il podio conquistato mercoledì dalla neo campionessa italiana Maria Acuti: l’esordiente di Ostiglia ha chiuso, infatti, al 3° posto. Ieri si è dovuta accontentare della quinta piazza, ma anche per lei il bilancio può considerarsi positivo.