Calcio Promozione – Suzzara scippato e patron Palvarini ancora contestato

Suzzara Clima teso all’Allodi. I tifosi contestano il presidente Palvarini (in curva campeggia lo striscione con scritto “Vattene”), il quale siede in tribuna per sostenere la squadra. Che rimedia un’altra sconfitta contro il Lodrino, ma esce dal campo a testa alta e recrimina anche per il gol (regolare) annullato a Righi, al 32’, su risultato di 0-1. Il Lodrino aveva infatti sbloccato il tabellino al 5’ con Giustini. Un paio di belle parate di Ruggiero e poco dopo la mezzora l’episodio da moviola: Righi ruba palla al portiere, che scivola nel tentativo di difenderla, e mette in rete. L’arbitro incredibilmente annulla per gioco falloso dell’attaccante suzzarese. Al 69’ il Lodrino raddoppia: calcio d’angolo e palla tesa in area deviata in rete da Ravani. Il Suzzara non si arrende, ma davanti il generosissimo Righi, unica punta, predica nel deserto.