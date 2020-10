Palafarina, scatta il sopralluogo del neo eletto sindaco di Viadana

VIADANA – Palafarina 2.0: importanti novità per quanto concerne la struttura oggetto, durante la campagna elettorale, di un sopralluogo da parte di esponenti dell’amministrazione uscente e dei candidati a sindaco di Viadana per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Rispetto alla precedente verifica in loco (accolta dall’esecutivo uscente e richiesta a suo tempo da Nicola Federici, consigliere d’opposizione ed esponente di minoranza della lista “Uniti per Viadana”, avvenuta nelle scorse settimane, nella mattinata di ieri, martedì 20 ottobre il primo cittadino Nicola Cavatorta ha potuto appurare personalmente i progressi al cantiere.

Un deciso passo in avanti di un iter che in passato ha conosciuto più di una problematica, su tutte le dimissioni dell’ex direttore dei lavori, l’architetto Francesco Palumbo , presentate nel 2019. Come anticipato, ieri mattina il sindaco Nicola Cavatorta, presente al Palasport con il neo assessore ai lavori pubblici Ivan Gualerzi (l’ex presidente del consiglio comunale è subentrato, per quanto concerne quest’assessorato, a Franco Rossi, ndr) e il dirigente comunale ing. Giuseppe Sanfelici, hanno effettuato un sopralluogo presso il palazzetto dello sport per valutare lo stato d’avanzamento dei lavori.

Rispetto alla recente visita effettuata in campagna elettorale, vi è stata la posa della pavimentazione con annesso sottofondo impiantistico; realizzata anche la filodiffusone, l’impianto audio ed elettronico e l’illuminazione. Contestualmente, all’esterno della struttura, gli operai presenti stanno lavorando alle fognature e ai parcheggi.

Una spinta ulteriore verso la conclusione di un lungo ed articolato iter – non esente da critiche e lamentele da oarte dell’opposizione – che, non senza difficoltà, ha impegnato la giunta precedente sin dal momento del proprio insediamento.