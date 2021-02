Rugby Top 10 – Viadana spegne le Fiamme Oro e vola al quinto posto

VIADANA Il Rugby Viadana, allo Zaffanella, piega 24-7 le Fiamme Oro Rugby, portandosi al quinto posto a pari merito con Mogliano. I gialloneri hanno dominato il match soprattutto in difesa. In attacco, come ha detto coach Fernandez, hanno fatto bene, ma possono fare ancora meglio. Resta infatti il rammarico per non essere riusciti a strappare il bonus offensivo. Intanto c’è già grande attesa per la trasferta di sabato prossimo proprio a Mogliano.

RUGBY VIADANA-FIAMME ORO 24-7

MARCATORI P.t.: 5’ m Zaridze tr Ceballos (7-0), 44’ cp Ceballos (10-0). S.t.: 47’ m Spinelli tr. Azzolini (10-7); 65’ m Cosi tr Ceballos (17-7); 79’ m Finco tr Ferrarini (24-7).

RUGBY VIADANA Apperley; Finco; Zaridze (79’ May); Pavan (50’ Ferrarini); Ciofani; Ceballos; Gregorio (50’ Jelic); Casado Sandri; And. Denti (71’ Di Fiore); Cosi; Mannucci (59’ Wagenpfeil); Schinchirimini; Novindi (55’ Ant. Denti); Ribaldi (67’ Silvestri); Schiavon (66’ Fiorentini). All.: Fernandez.

FIAMME ORO Spinelli; S. Cornelli (34’ Lai); Vaccari; Gabbianelli (66’ Di Marco); Forcucci; Azzolini; Marinaro (67’ Masato); M. Cornelli; D’Onofrio (45’ Caffini); Faccenna (67’ Angelone); Stoian; Fragnito; Iacob (59’ Di Stefano); Moriconi (59’ Taddia); Mariottini (67’ Tenga). All.: Green.

ARBITRO Liperini (Livorno). Rizzo (Ferrara), Erasmus (Treviso). Quarto Uomo: Vidackovic (Milano).

NOTE Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse. Cartellini: al 43’ giallo a Lai (Fiamme Oro). Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana) 3/5; Ferrarini (Rugby Viadana) 1/1; Azzolini (Fiamme Oro) 1/1. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 4; Fiamme Oro 0. Player of the match: Duccio Cosi (Rugby Viadana).